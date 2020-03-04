Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün rahatsızlanarak Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Uğraşbul, aort yırtılması (aort anevrizması) teşhisinin ardından hemen ameliyata alındı. Uğraşbul, yaklaşık 6 saat süren ameliyatta doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamayarak 53 yaşında vefat etti. Ani vefatı sanat camiasında büyük üzüntüye neden olan sanatçı için uzun yıllar görev yaptığı Mersin Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı naaşı yıllardır rol aldığı sahneye getirilen Uğraşbul, burada sanatçı dostları tarafından alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Yurdanur ve oğlu Alkış Uğraşbul ile Mersin sanat camiasından çok sayıda kişinin katıldığı törende, Uğraşbul’un sanatçı arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Birbirlerini teselli etmeye çalışan Yurdanur ve Alkış Uğraşbul ise tören boyunca gözyaşı döktü.

Kuruluşundan itibaren 26 yıl boyunca Mersin Devlet Opera ve Balesi’nde (MDOB) bas bariton solist sanatçı olarak görev yapan, geçen yıl emekli olmasının ardından televizyon dizilerinde oynamaya başlayan Kıvanç Uğraşbul, genç yaşında yaşama veda etti.

“Çok değerli bir insan, çok büyük bir sanatçıydı“

MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Serbülent Biçer törende yaptığı konuşmada, “İnanmakta hala zorlandığımız, inanamadığımız acı bir gerçekle karşı karşıya kaldık. Ömrünün yarısından fazlasını sanatıyla bu kuruma ve bu şehre adamış sevgili Kıvanç ağabeyimizi yıllarca sahnede alkışladık. Şimdi alkışlarla son yolculuğuna uğurlamak için buradayız. Sanatıyla yaptıkları dışında bizimle olan ilişkileri, şakaları hala kulaklarımda. Anlatırken kalbimizde bir sızı oluyor ama bir de insanın yüzünde hafif bir gülümseme oluyor. Bunu yaptı; her girdiği ortamda mutlaka bir kahkaha sesi çıkardı. Çok değerli bir insan, çok büyük bir sanatçıydı. Bize yaşattıkları ve kattığı her şey için kendisine teşekkür ediyorum. Kederli ailesine baş sağlığı, kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bütün camiamızın başı sağ olsun” dedi.

Konuşmakta zorlanan oğlu Alkış Uğraşbul ise kayıplarının çok büyük olduğunu söyleyerek, “Ben sadece bir baba kaybetmedim. Benim en yakın dostumdu, yoldaşımdı aynı zamanda” diyerek, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Kıvanç Uğraşbul’un naaşı, törenin ardından toprağa verileceği İstanbul’a götürüldü. 1967’de İstanbul’da doğan Kıvanç Uğraşbul, 1985’te Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarına girdi. Opera ana sanat dalında şan eğitimi alan Uğraşbul, öğrencilik yıllarında Devlet Tiyatrolarında görev aldı. Burada Aziz Nesin, Timur Selçuk, Tuncer Necmioğlu, Kenan Işık gibi ustalar ile çalışan Uğraşbul, eğitiminin ardından 1992 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesi’nde bas bariton solist sanatçı olarak göreve başladı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok konser veren sanatçı, çok sayıda opera ve operette rol aldı. Uğraşbul, geçen yıl emekli olmasının ardından dizide oyunculuğa başladı.