Ünlü Rus fenomen Anna Leikovic annesini öldürdü! İç organlarını parçalayıp...

Rusya'da işlenen cinayet ülkenin gündemine oturdu. Rus yerel medyasından edinilen bilgilere göre; sosyal medya fenomeni Anna Leikovic, 40 yaşındaki annesi Praskovya Leikovic ile uyuşturucu yüzünden tartıştı. Tartışma esnasında mutfak bıçağını alan Anna Leikovic, annesi Praskovya Leikovic’i bıçakladı.

ANNESİNİN İÇ ORGALARINI ÇIKARDI

Anne Praskovya Leikovic kanlar içinde yerde yatarken gözü dönen genç fenomenin Annesinin iç organlarını çıkardığı belirtildi. Annesinin ölümüne neden olan ünlü fenomen Anna daha sonra sevgilisiyle buluşmaya gitti. Tıp öğrencisi olan Anna’nın uyuşturucu kullandığı ve Praskovya Leikovic’in tedavi için Almanya’da çalıştığı iddia edildi.

Anna’nın amcası konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

'Praskovya kızını çok severdi. Elinden geldiğince onunla zaman geçirirdi. Polis, Anna’nın ana şüpheli olduğunu bana iki saatte söyleyebildi. Bunu hayal edemiyorum.'