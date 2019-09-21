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  3. Ünlü rapçi Şehinşah gözaltına alındı

Ünlü rapçi Şehinşah gözaltına alındı

Ünlü rapçi Şehinşah gözaltına alındı

Ünlü rap müzisyeni Şehinşah, bir şarkısında geçen sözler nedeniyle gözaltına alındığını, ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Rapçi Şehinşah Twitter'dan yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu. Sabah evine gelen polisler tarafından gözaltına aldığını belirten Şehinşah, ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldığını söyledi. Şehinşah, gözaltı sebebinin bir şarkısında geçen sözler olduğu bilgisini de verdi.

"KONSERE YETİŞMEM İÇİN YARDIMCI OLDULAR"

Ünlü rapçi paylaşımında şu ifadeleri kullanarak, "Sabah evime gelen polisler eşliğinde, bir şarkımda geçen sözler üzerine gözaltına alındım. Birkaç saat süren ifadenin ardından daha şimdi vatan karakolundan salıverildim. Memur arkadaşlar sağ olsun, konsere yetişmem için ellerinden geldikçe hızlı oldular fakat prosedür gereği vakit aldı. Hızlı bir şekilde yola çıkıyoruz, geç kalırsam kusura bakmayın." dedi.

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