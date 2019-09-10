Ünlü rapçi Norm Ender, trafik kazası geçirdi
Son günlerde 'Mekanın Sahibi' şarkısıyla rap dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Norm Ender, trafik kazası geçirdi.
Norm Ender, İstanbul Vatan Caddesi'nde aracıyla seyir halindeyken başka bir otomobile sürtünüp direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaza yaptı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; hastaneye kaldırılan ünlü rapçinin kolunda çıkık, sağ ayağında ise kırık oluştuğu tespit edildi. Norm Ender, önümüzdeki günlerde hastaneden taburcu olacak.