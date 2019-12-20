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  3. Ünlü rapçi Ezhel askere gitti! Kamuflajlı fotoğraflarını paylaştı

Ünlü rapçi Ezhel askere gitti! Kamuflajlı fotoğraflarını paylaştı

Ünlü rapçi Ezhel askere gitti! Kamuflajlı fotoğraflarını paylaştı

Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü rapçi Ezhel askere gitti. Rapçi, sosyal medya hesabından askeriyeden ilk fotoğraflarını da paylaştı.

Çıkardığı her şarkıyla adından söz ettirmeyi başaran Ezhel asker oldu. 29 yaşındaki rapçiden ilk fotoğraflar da geldi.

Vatani görevini yapmak için sabahın ilk saatlerinde uyanan Ezhel, eksi 2 derecede ağzından duman çıkarttığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

'GÖTÜR BENİ İÇTİMAYA AYA AYA'

Ünlü rapçi, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Bedelini ödedik içimiz dona dona" notunu yazdı. İçtima alınmasını beklerken de bir fotoğrafını yayınlayan rapçi, son çıkardığı 'Aya' isimli şarkısından esinlenerek "Götür beni içtimaya aya aya" mesajını yazdı.


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