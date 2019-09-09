Ünlü popçu Hadise: Doğru adam çıkarsa evlenirim

Hadise, sahnede hayranlarıyla dertleşti. Önceki akşam Metropol İstanbul’da konser veren Hadise, hayatında kimsenin olmamasından muzdarip… Gece boyunca hayranlarıyla birlikte sevilen şarkılarını seslendiren ünlü popçu, şarkı aralarında da seyircisiyle sık sık dertleşti. Gecede beyaz kumaş pantolon, taşlı büstiyer ve ceket giyen Hadise, evlenmek için doğru adamı beklediğini ifade etti. Daha önce bir röportajında karşısına hep korkak adamların çıkmasından dolayı dert yanan ünlü popçu, “Doğru adam çıkarsa neden evlenmeyeyim. Belki doğru adam bu akşam buradadır” açıklamasını yaptı.

Bu mekanın sahibi benim

Ayrıca sosyal medya hesabında 10 milyon takipçi sayısına ulaşan popçu, “Bu mekanın sahibi ben olmuşum. Daha çok eğleneceğiz” diye konuştu.