Ünlü oyuncunun sevgilisi: Fiziksel ve psikolojik şiddet görüyorum

Metin Yıldız bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Gözde Kayra ile karakolluk oldu. Gözde Kayra'nın darp şikayeti üzerine Metin Yıldız'ın Kadıköy İlçe Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alındı.

Gözde Kayra'nın Metin Yıldız'ı 2 yıldır tanıdığını ve 4 aydır aynı evde yaşadıklarını belirtirken Yıldız'ın kendisinden sürekli para istediğini, oturdukları evin kirasını kendi ailesinin desteğiyle karşıladığını bu yüzden sürekli tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Olay gecesi de Metin Yıldız'ın kendisinden para istediğini öne süren Kayra, vermeyince de psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti.

Metin Yıldız'ın ise ayrılmak istediği Kayra'nın kendisine takıntılı olduğunu ve kendisini rezil etmekle tehdit ettiğini bu yüzden sürekli tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Yıldız'ın da fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü söyleyerek Gözde Kayra'dan şikayetçi olduğunu ifadesinde belirttiği kaydedildi. Birbirlerinden şikayetçi olan Metin Yıldız ve Gözde Kayra'nın ifadelerinden ardından polis merkezinden ayrıldığı öğrenildi.

(DHA)