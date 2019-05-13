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Ünlü oyuncunun evinde canına kıydı

Ünlü oyuncunun evinde canına kıydı

Oyuncu Yeşim Gül’ün işitme engelli sevgilisi Serdar Peçen, ünlü oyucunun evinde yaşamına son verdi. Peçen’in barışmak için gittiği evde çıkan tartışma sonrası intihar ettiği iddia edildi. Peçen’in ailesi ise ünlü oyuncuyu suçladı.

Ünlü oyuncu Yeşim Gül (53) 28 yaşındaki oyuncu Serdar Peçen ile birlikteydi. İkili bir süre önce ayrıldı. Sabah gazetesinin haberine göre sevgilisinin kendisinden ayrılmasını hazmedemeyen Serdar Peçen, geçtiğimiz cuma günü konuşmak için ünlü oyuncunun Beşiktaş'taki evine gitti. Sevgilisini barışmaya ikna edemeyen genç adam, pencereden atlayarak intihar etti. Gül, polis ekiplerini çağırarak durumu bildirdi. Gencin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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Serdar Peçen'in ailesi ise açıklama yaptı, Yeşim Gül’ü suçladı. Genç oyuncunun ağabeyi, "Kardeşim işitme engelliydi. Dizilerde oyunculuk yapıyordu. Yeşim Gül ile ilişkisi ona iyi geliyordu. Yeşim hanım için kredi çekmişti. Ödeyemedi. Yeşim hanım kardeşime yardım edeceğine bir de onu terk etti. Kardeşimin ölümünden sorumlu olan Yeşim hanımın cezalandırılmasını istiyoruz" iddialarında bulundu.

(Sabah)

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