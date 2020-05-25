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  3. Ünlü oyuncudan esprili paylaşım: Temizliğe bu Nesrin gelir
25 Mayıs 2020 Pazartesi 13:42 | Son Güncelleme:

Ünlü oyuncudan esprili paylaşım: Temizliğe bu Nesrin gelir

Ünlü oyuncudan esprili paylaşım: Temizliğe bu Nesrin gelir

Yasak Elma dizisinin sevilen karakteri 37 yaşındaki Nesrin Cavadzade, bayram temizliği yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu, paylaşımına "Siz sokaklarda salına salına yürüyen Nesrin Cavadzade'yi beğenirsiniz ama zor günde temizliğe yardımınıza bu Nesrin Cavadzade gelir" notunu düştü.

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.

Bayram temizliği yapan Nesrin Cavadzade, o anları sosyal medya hesabından şu not ile yayınladı:

"Siz sokaklarda salına salına yürüyen Nesrin Cavadzade'yi beğenirsiniz ama zor günde temizliğe yardımınıza bu Nesrin Cavadzade gelir."

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