Ünlü oyuncudan esprili paylaşım: Temizliğe bu Nesrin gelir

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.

Bayram temizliği yapan Nesrin Cavadzade, o anları sosyal medya hesabından şu not ile yayınladı:

"Siz sokaklarda salına salına yürüyen Nesrin Cavadzade'yi beğenirsiniz ama zor günde temizliğe yardımınıza bu Nesrin Cavadzade gelir."