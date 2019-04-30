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  3. Ünlü oyuncu Wilma Elles'in serveti dudak uçuklattı!

Ünlü oyuncu Wilma Elles'in serveti dudak uçuklattı!

Ünlü oyuncu Wilma Elles'in serveti dudak uçuklattı!

Ünlü oyuncu Wilma Elles'in serveti ağızlar açık bıraktı... 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisiyle adını tüm Türkiye'ye duyuran oyuncu Wilma Elles, Türkiye'de yatırım amaçlı aldığı dairelerin sayısını ilk kez açıkladı

Snob Magazin'in haberine göre; kazancını gayrimenkule yatırdığını belirten ünlü oyuncu, "Türkiye’de 16 daire ve bir tane de dükkan aldım. Benim yatırımlar Türkiye'de en az ikiye katlandı çok şükür. Yani üç sene önce yatırım yapılan bir dairenin fiyatı şimdi iki katına çıktı” şeklinde konuştu.

Sözlerine devam eden Wilma Elles, “Türkiye, güneşli ve muhteşem bir tatil ülkesi. Kim burada yaşamak istemez ki? Bence harika. Emeklilik için mesela. Her zaman gayrimenkule yatırım yapıyorum. Çünkü, oyuncu olarak çok yoğun çalışıyorum. Başka işlerle uğraşamam diye paramı kesinlikle gayrimenkule yatırıyorum. Direk kiraları alıyorum. Sağlam bir kiracı bulduktan sonra hiçbir sıkıntı yok.” dedi.

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