Ünlü oyuncu Ümit Erdim pilot olmak için gün sayıyor

Araba, hız ve adrenalin tutkusu ile bilinen aynı zamanda ralli yarışçısı olan Ümit Erdim, eşi ile çıktığı alışveriş turunda görüntülendi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan çift, objektiflere poz verdikten sonra muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Maskelerini nizami bir şekilde takarak alışveriş yapmaya geldiklerini söyleyen oyuncu, uçuş okulunun durumunun sorulması üzerine, "Uçuş okulu ve eğitimler güzel gidiyor. Koronavirüs'ten dolayı bir aksilik yaşanmazsa, ben de çalışkan bir öğrenci olursam belki 2021 yılı sonlarına doğru mezun olabilirim" dedi.

Kısa süren sohbetin ardından alışveriş turlarına devam eden çift, daha sonra özel araçlarıyla AVM'den ayrıldı.