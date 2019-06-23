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  3. Ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen'in çarptığı motosikletli hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen'in çarptığı motosikletli hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen'in çarptığı motosikletli hastaneye kaldırıldı

Kadıköy'de tiyatro sanatçısı Selahattin Taşdöğen'in otomobiliyle çarptığı motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de oyuncu Selahattin Taşdöğen'in otomobiliyle çarptığı motosikletin sürücü yaralandı. 

Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe Ülker Stadyumu yakınındaki yaya geçidi ışıklarında, Selahattin Taşdöğen'in kullandığı 34 SN 476 plakalı otomobil, yaya geçidinden dönüş yapmaya çalıştığı belirtilen İbrahim Acun idaresindeki 40 BF 356 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Acun yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Acun'u ilk müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 

Taşdöğen, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza sırasında aracında kızının da olduğunu söyleyerek, "Bulvar şeklinde olan yolda ileriden dönmek yerine buradan yaya geçidinden döndü, motosiklet sürücüsü. Birden önüme çıkınca duramadım, çarpıştık. Yoldan geçen bir doktor da yardımcı oldu. Beraber ambulansa bindirdik." diye konuştu. 

(AA)

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