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Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez'in zor anları

Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez'in zor anları

Oyuncu Şebnem Dönmez, önceki gün Nişantaşı'nda bir kafede objektiflere yansıdı. Yemek yerken bir anda öksürmeye başlayan Dönmez, zor anlar yaşadı.

Bir süredir ekranlarda uzak duran ünlü oyuncu Şebnem Dönmez, önceki gün Nişantaşı’nda bir kafede görüntülendi. Hürriyet'in haberine göre, tostundan bir lokma aldıktan sonra öksürmeye başlayan Dönmez'in yardımına servis elemanı koştu. Su içince rahatlayan oyuncu, yemeğine devam etti.

'YAKINDA EKRANDA OLABİLİRİM'

Daha sonra muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şebnem Dönmez, yeni bir projesi olduğunun müjdesini verdi. Dönmez, "Dizi için görüşüyorum, yakında ekranda olabilirim" dedi.

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