Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy'dan bebek müjdesi!

Pamir Kıraner ile 2016 yılında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan oyuncu Saadet Işıl Aksoy'un dört aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Milliyet’in haberine göre; Haberi sadece ailesi ve yakın arkadaşlarına söyleyen oyuncunun, doğumu ise Amerika’da yapacağı öğrenildi. Bir ayağı okyanus ötesinde olan Aksoy, hamilelik sürecini de Los Angeles’ta geçirecek.

TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRİYOR

Çift, İstanbul’daki evlerini kapatarak, bir ay sonra Amerika’ya gidecek. Yurt içi ve dışından gelen dizi senaryolarını geri çeviren oyuncu, bebeğini dünyaya getirdikten sonra, belli bir süre sadece sinema projelerini değerlendirecek. İkili, iki yıl önce bir alışveriş merkezinde çocuk düşünmediklerini açıklamıştı.