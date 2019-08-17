Ünlü oyuncu Peter Fonda hayatını kaybetti

Easy Rider filmindeki oyunculuğu ile akıllara kazınan Hollywood efsanesi Peter Fonda akciğer yetmezliği nedeniyle 79 yaşında yaşamını yitirdi. Fonda'nın öldüğünü yakınları duyururken, hayatını kaybettiği sırada yanında ailesinin de bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:29
Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:29
Ünlü oyuncu Peter Fonda hayatını kaybetti

Edinilen son dakika bilgisine göre, 1969 yapımı olan ve birçok otoriteye göre sinema tarihin en iyi filmlerinden birisi olarak gösterilen Easy Rider'la hafızalara kazınan Peter Fonda, akciğer yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayata veda etti. Cuma sabahı saat 11.05'te Los Angeles'taki evinde ailesiyle birlikte olduğu sırada öldüğü açıklandı.

Bağımsız sinemanın en önemli örneklerinden biri kabul edilen Easy Rider, 1969'da yönetmen Dennis Hopper tarafından Hollwood'un stüdyoya bağımlı projelerine alternatif olarak çekilmişti. Hopper, Peter Fonda ve Jack Nicholson ile filmin başrollerini paylaşmıştı. Motosikletleriyle ABD'yi bir uçtan bir uça gezen iki hippinin öyküsünü anlatan film, Heavy Metal tarihinde de önemli bir yere sahip oldu. Peki, Peter Fonda kimdir? İşte hayatından bazı bilgiler...

PETER FONDA KİMDİR?

Peter Fonda, 23 Şubat 1940 doğumlu ünlü Amerikalı aktördür. Oyuncu bir aileden gelen aktör, Henry Fonda'nın oğlu, Jane Fonda' nın kardeşi ve Bridget Fonda'nın babasıdır.

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