Ünlü oyuncu Pelin Karahan: Çocuk varsa, eşlerin doğal olarak bakması gerekiyor

Oyuncu-sunucu Pelin Karahan, Sanat Gezgini adlı mekanda tablo baktı.

Pelin Karahan, son dönemde nafaka yüzünden karşı karşıya gelen ünlü isimler için, 'Çocuk varsa, eşlerin doğal olarak bakması gerekiyor. Aslında bu karakter ve insanlıkla alakalı...

Çocuğa bakma sorumluluğu erkeğindir' diyerek, göndermede bulundu.