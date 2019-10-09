Ünlü oyuncu Nazan Kesal, Hırvatistan medyasının gündeminde

Nazan Kesal, ülkemizdeki başarısının yanı sıra uluslararası basında da konuşulan isimlerin başında geliyor. Yalnız Türkiye değil, Avrupa ve Balkanlarda da oyunculuğu ile dikkat çeken Müge Ulusoy Medya sanatçılarından Nazan Kesal, Hırvatistan’ın en çok okunan gazetelerinden Slobodna Dalmacija’ya röportaj verdi. Hırvatlar tarafından yoğun ilgi gösterilen ve her dizisi büyük bir beğeni ile izlenen Usta Sanatçı, gazeteci Vinko Paic’in “Fazilet Hanım ve Kızları” ve yeni dizisi “Çocuk” ile ilgili sorularını yanıtladı. Nazan Kesal, röportaj sonunda kendilerini severek izleyen tüm Hırvat izleyicilerini teşekkürlerini iletti.