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  3. Mucize Doktor dizisinin ilk günüydü... Ünlü oyuncu Murat Aygen ve ailesi ölümden döndü

Mucize Doktor dizisinin ilk günüydü... Ünlü oyuncu Murat Aygen ve ailesi ölümden döndü

Mucize Doktor dizisinin ilk günüydü... Ünlü oyuncu Murat Aygen ve ailesi ölümden döndü

Ünlü oyuncu Murat Aygen ve ailesi Didim, Akbük kavşağında büyük bir kaza yaptı. Kaza sırasında otomobilde eşi Nihan Aslı Aygen ve kızı Nil Aygen bulunan ünlü oyuncu büyük şok yaşadı.

Kızı Nil Algen'in doğum gününü kutlamak için Bodrum'a giden ünlü oyuncu Murat Aygen'in kullandığı otomobil Didim Akbük kavşağında başka bir araçla çarpıştı. Murat Aygen ve ailesi kazayı açılan hava yastıkları sayesinde ucuz atlattı. Oyucunun eşi Nihan Aslı Aygen ve kızı Nil Aygen hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu oldu.

"Mucize Doktor" adlı dizinin başrol oyuncularından biri olan Murat Aygen'in yapımın ilk yayın gününden saatler önce kaza geçirmesi kötü bir tesadüf olarak nitelendirildi.

MURAT AYGEN KİMDİR?

Murat Aygen, 29 Ekim 1971 tarihinde Diyarbakır’da doğmuştur. Asıl adı Murat Ağlatçı’dır. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji, 1998 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Tiyatro Oyunculuğu, 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Yüksek Lisans bölümlerinde eğitim aldı.

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