Ünlü oyuncu muradına erdi... Didem Erol evlendi

2008 yılından Amerika'ya yerleşen Didem Erol, kariyerine ABD'de devam ederken adını 'Serah Henesey' olarak değiştirdi. Kendine yeni bir hayat kuran Didem Erol'dan güzel haber geldi.



Uzun süredir Nathan Cowles ile aşk yaşan Didem Erol, sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu.

Erol, güzel haberi Instagram hesabından şöyle duyurdu: “Aralık 30, 2020 bugün sevgilim, aşkım ve en iyi dostuma 'evet' dedim. Sevgili Nathan en büyük mutluluğum... Bir yıllık pandemide bile beni her gün kahkahalarla güldürebilecek tek adamsın ve en büyük nimetimsin..."