Ünlü oyuncu Kayra Şenocak 40 kilo verdi görenler şoke oldu!

Aynalı Tahir dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Kayra Şenocak değişimi ile sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. 40 kilo veren oyuncuyu görenler şoke oluyor. 'İsimsizler', 'Filinta', 'Pulsar', 'Yarım Elma' gibi birçok dizide rol alan sevilen oyuncu Kayra Şenocak son dönemde aldığı kilolar ile dikkat çekmişti.

Görsel olarak kendisinden rahatsızlık duymaya başlaması, ciddi sağlık problemleri sonrası spora ve diyete başlayan oyuncu, “En son kendimi tartıda 130 kilo görünce artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Her şeyden evvel bu mesleği yapmaya devam etmek istiyorsam bu kiloda olmamam gerekiyordu. Yani işimi yemek yemekten daha çok sevdiğime karar verdim” dedi.

Oyuncunun eski halinden eser kalmadı.