Ünlü oyuncu Itır Esen ilk kez anlattı: Bir yılım yatakta geçti

Itır Esen'in 2. Sayfa programına yaptığı o açıklamalar...

-Bir Deli Sevda dizisinin setinde iki yıl önce kaza geçirdim. Ben zengin birini canlandırıyorum. Cipe bindik kamera açısı iyi olsun diye ortada oturuyorum, yardımcı oyuncu arkadaşlar da pek iyi araba kullanamıyordu.

-Benim de bel fıtığım vardı. ‘Bu arkadaş çok iyi araç kullanmayı bilmiyor değiştirelim’ diye rica ettim, değiştirmediler. Bir hafta sonra yolda giderken başka bir araca çarptı. Araba son model olduğu için herkes arabaya bakıyor, ben bir indim yürüyemiyorum. Şimdi 16 çivi var belimde. O durumda 5 gün çalıştım, gözümden yaş geliyordu çalışırken.

-Dizinin reytingler kötüydü 4. bölümde kalktı. Bu olay çok duyulmadı, ben duyurmadım. Yapım firmasının patronu ‘ben böyle bir şey’ duymadım diye geri döndü. 2 yıldır bu rahatsızlıkla uğraşıyorum. Bir senem yatakta geçti, hiç yürüyemedim. Yeni yeni toparlandım 16 çivi var şuan.