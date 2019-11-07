Ünlü oyuncu İpek Tanrıyar açıkladı: 6 haftalık hamileyim!

2. Sayfa programına telefonla bağlanarak haberleri doğrulayan İpek Tanrıyar, şöyle konuştu:

-Çok küçük aslında birazcık zaman geçsin bu güzel haberi öyle paylaşalım istedik ama duyuldu. Önümüzde 2 aylık kritik süreç var ben henüz 6 haftalık hamileyim.

-Eşim de ben de bu duruma çok şaşırdık. Çünkü biraz plan program yapıp öyle ilerlenmeyi düşünüyorduk Allah bağışlayınca bizim için de sürpriz oldu.

-Geçen hafta tiyatro oyunumuz vardı. Orada da beraber yürüdüğüm yol arkadaşlarımla sohbet ederken ben onlara ‘geciktiğimi’ söyledim. Onlar da ısrarla test yapmamı istediler. Ben de onları dinledim. Eczanenin kapanmasına beş dakika kala test için gerekli malzemeleri aldım. Testi yapınca şoke oldum, hiç beklemiyordum.

-Oyundan sonra o çubukla eve gittim. Eşim evde beni bekliyordu kapıyı açınca çubuğu gösterdim. O da büyük şaşkınlık yaşadı. İkimiz de şu an çok mutluyuz.