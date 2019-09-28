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  3. Ünlü oyuncu Hazal Kaya hamileliğinin son ayında böyle görüntülendi

Ünlü oyuncu Hazal Kaya hamileliğinin son ayında böyle görüntülendi

Ünlü oyuncu Hazal Kaya hamileliğinin son ayında böyle görüntülendi

Hamileliğinin son ayına giren Hazal Kaya, bebek alışverişinde görüntülendi.

Oyuncu ve yönetmen Ali Atay ile oyuncu Hazal Kaya geçtiğimiz şubat ayında Mecidiyeköy’de bir otelde düzenlenen törenle dünya evine girmişti.

5 yıllık beraberliklerini nikah masasına taşıyan çifti düğün törenlerinde aileleri ve yakın dostları da yalnız bırakmamıştı.

Evlendikten sonra hamile olduğu yönünde haberler çıkan ve haberleri yalanlayan Hazal Kaya daha sonra müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Hamilelikte son ayına giren Hazal Kaya bebeklerini kucaklarına almak için büyük bir heyecan duyarken, karnı burnunda çekilen görüntüsü dikkat çekti.

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