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  3. Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu fenomen oluyor

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu fenomen oluyor

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu fenomen oluyor

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde hayat verdiği 'Mukaddes' karakteriyle akıllara kazınan oyuncu Esra Dermancıoğlu, 'Klan' adlı tiyatro oyunuyla sahnelere dönüyor.

Esra Dermancıoğlu, “Klan” adlı oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Tebdil-i Mekan Tiyatro tarafından sahneye konan oyunda Dermancıoğlu başrolü Halil Babür ile paylaşacak.

Senaryosunu Ahmet Sami Özbudak’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Ayşenil Şamlıoğlu’nun üstlendiği “Klan”, iki Instagram fenomenin hikâyesini günümüz sosyal medya dilini konuşurken gerçeklikte nasıl savrulduklarını anlatıyor. “Klan”, 15 Ekim’de prömiyer yapacak.

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