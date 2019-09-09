Ünlü oyuncu Dinçer Sümer hayatını kaybetti
Türk tiyatrosunun oyuncusu ve yazarı Dinçer Sümer, hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Dinçer Sümer'in ölüm haberini Onur Akay şu sözlerle duyurdu: "Türk tiyatrosunun çok değerli oyuncusu ve yazarı Dinçer Sümer’i kaybettik. Bir süredir İzmir’de bir hastanede tedavi görüyordu. 81 yaşındaki usta oyuncunun cenazesi için ailesi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve İzmir Müdürlüğü’nün hazırlıklara başladığını öğrendim. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim."
DİNÇER SÜMER KİMDİR?
19 Mart 1938 tarihinde İzmir‘de dünyaya gelen Dinçer Sümer, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nden mezun oldu. Daha öğrenciyken gazetecilik yapmaya başladı, tiyatrolarda çalıştı ve sinema filmlerinde de oynadı.Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaya başlayan Sümer, ayrıca şiir, hikaye ve romanın yanı sıra, radyo oyunu yazmaya başladı. Tiyatro üzerine Polonya, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri‘nde araştırmalar yaptı.Dinçer Sümer, Türk Dil Kurumu, TRT, TOBAV, TBMM, Abdi İpekçi Barış ve Dostluk, Sanat Kurumu ödülleri sahibidir.
Romanları:
Bozuk Bir Şey
Bir Düş Müydü O İzmir
Yazdığı Tiyatro Oyunları:
Altın Kalpli Kız
Katip Çıkmazı
Üç Derste Aşk
Eski Fotoğraflar
Aklımda Kalan Masallar
Aşk Dediğin Nedir ki
Meddah amca
Memuroğlu Memur
Ali Ayşeyi Seviyo
Beni Dünya Kadar Sev
Gecenin Kulları
Gül Satardı Melek Hanım
Karacaoğlan
Marion İle Memet
Maviydi Bisikletim
Senaryosunu Yazdığı Filmler:
Eski Fotoğraflar (Sinema Filmi)
Oyuncu Olduğu Sinema Filmleri :
Cumhuriyet (Rauf Orbay) (Sinema Filmi)
Kurtuluş (Albay Behiç Bey) (TV Dizisi )
Bağdat Hatun (TV Dizisi )
İstanbul’un Kızları (Muammer) (Sinema Filmi)
Çileli Bülbül (Sinema Filmi)
Gelinin Muradı (Otelde Komi) (Sinema Filmi)