Ünlü oyuncu çiftlik kurdu... Son olarak Diriliş'te oynamıştı

Ünlü oyuncu Burak Hakkı, bir süredir organik tarımla ilgileniyor. Hakkı, geçtiğimiz günlerde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde kurduğu çiftliği ziyaret etti.

35 bin metrekare büyüklüğündeki tarlasında sebze-meyve üretimi yapan Hakkı; hem çiftliğini gezdi, hem de çalışanlarla sohbet etti. Bakla, kayısı, kiraz ve ceviz yetiştiren ünlü oyuncunun çiftliğinde tavuk üretimi de yapılıyor.

Yeni sezona hazırlık yapan Hakkı, tarlaları dolaşıp yetişen ürünleri tek tek kontrol etti.

(Sabah)