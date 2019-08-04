Ünlü oyuncu Ceyda Ateş 'Çocuk' ile dönüyor

En son O Hayat Benim adlı diziyle ekranlarda boy gösteren ardından Amerika'ya yerleşen güzel oyuncu Ceyda Ateş, 'Çocuk' isimli yeni bir projeyle Türkiye'ye dönüyor.

Ateş, müjdeli haberi takipçilerine sosyal medyadan şu sözlerle duyurdu:

"Herkese merhaba, pek yakında sizlere sürprizim oalcak demiştim işte şimdi bu sürprizi açıklama zamanı. Yakında tekrardan evlerinize misafir olmaya geliyorum. Şu an ülkemdeyim ve yakında yayında olacal dizimizin çekimleri için çalışmaya başladım. "Çocuk" yakında Star TV ekranlarında sizlerle olacak. Tekrardan buluşmak için çok heyecanlıyım. Dilerim beni özlemişsinizdir. Herkesi sevgiyle öpüyorum"

CEYDA ATEŞ KİMDİR?

Ceyda Ateş (d. 14 Eylül 1987, Ankara), Türk sunucu, model ve oyuncu.

Ceyda Ateş 5 yaşında iken bir çocuk güzellik yarışmasında birinci oldu ve ardından televizyon dünyasına girdi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. "Gurbet Kadını", "Aşk Oyunu", "Elveda Rumeli" "Cennet Mahallesi" gibi dizilerde rol aldı. 2008 yılında Çılgın Dersane Kampta adlı sinema filminde oynadı. Ayrıca Kavak Yelleri dizisine konuk oyuncu olarak girmiş, daha sonra sezon (3.Sezon-2010) boyunca dizide rol almıştır. Daha sonra "Yer Gök Aşk" adlı dizide konuk oyuncu olarak bir süre rol almıştır. Ardından Adını Feriha Koydum adlı dizide rol almıştır. Adını Feriha Koydum dizisinden 2. sezonun sonunda ayrılmış ve baş rollerini Özgür Çevik'le paylaşacağı Evlerden Biri adlı dizide Nursen karakterini canlandırmıştır. Emir'in Yolu adlı televizyon dizisinin 73. bölümünde geri dönmüştür.

1995 Çiçek Taksi

1998 Erguvan Yılları

1999 Hayat Bağları

2000 Küçük İbo

2000 Üvey Baba

2001 Tatlı Hayat

2001 Dünya Varmış

2002 Yarım Elma

2002 Bulutbey

2003 Gurbet Kadını

2003 Hayat Bilgisi

2004 Gizli Dünyalar

2004 Cennet Mahallesi

2004 Büyük Buluşma

2005 Beşinci Boyut

2005 Aşk Oyunu

2006 Karagümrük Yanıyor

2006 Ahh İstanbul

2007 Yalan Dünya

2008 Hayat Güzeldir

2008 Doludizgin Yıllar

2009 Kavak Yelleri

2009 Elveda Rumeli

2010 Yer Gök Aşk

2011 Adını Feriha Koydum

2012 Evlerden Biri

2012 Emir'in Yolu

2013 Böyle Bitmesin

2013 Bir Yastıkta

2014 Yılanların Öcü

2015 Gamsız Hayat

2016 O Hayat Benim