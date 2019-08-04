Ünlü oyuncu Ceyda Ateş 'Çocuk' ile dönüyor
Amerika-Miami’ye taşındıktan sonra oyunculuğa ara veren Ceyda Ateş, yıllar sonra bir dizi teklifine ‘evet’ dedi ve yurda döndü.
En son O Hayat Benim adlı diziyle ekranlarda boy gösteren ardından Amerika'ya yerleşen güzel oyuncu Ceyda Ateş, 'Çocuk' isimli yeni bir projeyle Türkiye'ye dönüyor.
Ateş, müjdeli haberi takipçilerine sosyal medyadan şu sözlerle duyurdu:
"Herkese merhaba, pek yakında sizlere sürprizim oalcak demiştim işte şimdi bu sürprizi açıklama zamanı. Yakında tekrardan evlerinize misafir olmaya geliyorum. Şu an ülkemdeyim ve yakında yayında olacal dizimizin çekimleri için çalışmaya başladım. "Çocuk" yakında Star TV ekranlarında sizlerle olacak. Tekrardan buluşmak için çok heyecanlıyım. Dilerim beni özlemişsinizdir. Herkesi sevgiyle öpüyorum"
CEYDA ATEŞ KİMDİR?
Ceyda Ateş (d. 14 Eylül 1987, Ankara), Türk sunucu, model ve oyuncu.
Ceyda Ateş 5 yaşında iken bir çocuk güzellik yarışmasında birinci oldu ve ardından televizyon dünyasına girdi.
Barış Manço Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. "Gurbet Kadını", "Aşk Oyunu", "Elveda Rumeli" "Cennet Mahallesi" gibi dizilerde rol aldı. 2008 yılında Çılgın Dersane Kampta adlı sinema filminde oynadı. Ayrıca Kavak Yelleri dizisine konuk oyuncu olarak girmiş, daha sonra sezon (3.Sezon-2010) boyunca dizide rol almıştır. Daha sonra "Yer Gök Aşk" adlı dizide konuk oyuncu olarak bir süre rol almıştır. Ardından Adını Feriha Koydum adlı dizide rol almıştır. Adını Feriha Koydum dizisinden 2. sezonun sonunda ayrılmış ve baş rollerini Özgür Çevik'le paylaşacağı Evlerden Biri adlı dizide Nursen karakterini canlandırmıştır. Emir'in Yolu adlı televizyon dizisinin 73. bölümünde geri dönmüştür.
1995 Çiçek Taksi
1998 Erguvan Yılları
1999 Hayat Bağları
2000 Küçük İbo
2000 Üvey Baba
2001 Tatlı Hayat
2001 Dünya Varmış
2002 Yarım Elma
2002 Bulutbey
2003 Gurbet Kadını
2003 Hayat Bilgisi
2004 Gizli Dünyalar
2004 Cennet Mahallesi
2004 Büyük Buluşma
2005 Beşinci Boyut
2005 Aşk Oyunu
2006 Karagümrük Yanıyor
2006 Ahh İstanbul
2007 Yalan Dünya
2008 Hayat Güzeldir
2008 Doludizgin Yıllar
2009 Kavak Yelleri
2009 Elveda Rumeli
2010 Yer Gök Aşk
2011 Adını Feriha Koydum
2012 Evlerden Biri
2012 Emir'in Yolu
2013 Böyle Bitmesin
2013 Bir Yastıkta
2014 Yılanların Öcü
2015 Gamsız Hayat
2016 O Hayat Benim