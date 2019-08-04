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  3. Ünlü oyuncu Ceyda Ateş 'Çocuk' ile dönüyor

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş 'Çocuk' ile dönüyor

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş 'Çocuk' ile dönüyor

Amerika-Miami’ye taşındıktan sonra oyunculuğa ara veren Ceyda Ateş, yıllar sonra bir dizi teklifine ‘evet’ dedi ve yurda döndü.

En son O Hayat Benim adlı diziyle ekranlarda boy gösteren ardından Amerika'ya yerleşen güzel oyuncu Ceyda Ateş, 'Çocuk' isimli yeni bir projeyle Türkiye'ye dönüyor.

Ateş, müjdeli haberi takipçilerine sosyal medyadan şu sözlerle duyurdu:

"Herkese merhaba, pek yakında sizlere sürprizim oalcak demiştim işte şimdi bu sürprizi açıklama zamanı. Yakında tekrardan evlerinize misafir olmaya geliyorum. Şu an ülkemdeyim ve yakında yayında olacal dizimizin çekimleri için çalışmaya başladım. "Çocuk" yakında Star TV ekranlarında sizlerle olacak. Tekrardan buluşmak için çok heyecanlıyım. Dilerim beni özlemişsinizdir. Herkesi sevgiyle öpüyorum"

CEYDA ATEŞ KİMDİR?

Ceyda Ateş (d. 14 Eylül 1987, Ankara), Türk sunucu, model ve oyuncu. 

Ceyda Ateş 5 yaşında iken bir çocuk güzellik yarışmasında birinci oldu ve ardından televizyon dünyasına girdi. 

Barış Manço Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. "Gurbet Kadını", "Aşk Oyunu", "Elveda Rumeli" "Cennet Mahallesi" gibi dizilerde rol aldı. 2008 yılında Çılgın Dersane Kampta adlı sinema filminde oynadı. Ayrıca Kavak Yelleri dizisine konuk oyuncu olarak girmiş, daha sonra sezon (3.Sezon-2010) boyunca dizide rol almıştır. Daha sonra "Yer Gök Aşk" adlı dizide konuk oyuncu olarak bir süre rol almıştır. Ardından Adını Feriha Koydum adlı dizide rol almıştır. Adını Feriha Koydum dizisinden 2. sezonun sonunda ayrılmış ve baş rollerini Özgür Çevik'le paylaşacağı Evlerden Biri adlı dizide Nursen karakterini canlandırmıştır. Emir'in Yolu adlı televizyon dizisinin 73. bölümünde geri dönmüştür. 

1995 Çiçek Taksi 
1998 Erguvan Yılları 
1999 Hayat Bağları 
2000 Küçük İbo 
2000 Üvey Baba 
2001 Tatlı Hayat 
2001 Dünya Varmış 
2002 Yarım Elma 
2002 Bulutbey 
2003 Gurbet Kadını 
2003 Hayat Bilgisi 
2004 Gizli Dünyalar 
2004 Cennet Mahallesi 
2004 Büyük Buluşma 
2005 Beşinci Boyut 
2005 Aşk Oyunu 
2006 Karagümrük Yanıyor 
2006 Ahh İstanbul 
2007 Yalan Dünya 
2008 Hayat Güzeldir 
2008 Doludizgin Yıllar 
2009 Kavak Yelleri 
2009 Elveda Rumeli 
2010 Yer Gök Aşk 
2011 Adını Feriha Koydum 
2012 Evlerden Biri 
2012 Emir'in Yolu 
2013 Böyle Bitmesin 
2013 Bir Yastıkta 
2014 Yılanların Öcü 
2015 Gamsız Hayat 
2016 O Hayat Benim

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