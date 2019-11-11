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  3. Ünlü oyuncu Cemal Hünal çekiçle ev bastı, karakolluk oldu!

Ünlü oyuncu Cemal Hünal çekiçle ev bastı, karakolluk oldu!

Ünlü oyuncu Cemal Hünal çekiçle ev bastı, karakolluk oldu!

Ünlü oyuncu Cemal Hünal, İstanbul Sarıyer'de at biniciliği ve okçuluk eğitimi vermeye başlamıştı. Çalıştığı spor merkezinde antrenör Ufuk Tunca ile kavga eden Hünal, antrenörün evini bastı.

Ufuk Tunca, Cemal Hünal'dan şikâyetçi oldu. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; olaya tanıklık eden arkadaşı ise Hünal'ın elinde kırmızı bir çekiç olduğunu anlattı. Soruşturma sürerken Hünal ve Tunca arasındaki buzlar eridi ve ikili uzlaştı. Tarafların şikâyetlerinden vazgeçmesi üzerine dosya kapandı.


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