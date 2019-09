Can Yaman'a şaşırtan teklif! İtiraf etti

Ekranlara veda eden ‘Erkenci Kuş’ dizisiyle şöhretini başka ülkelere taşıyan Can Yaman, önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Yolda tek başına yürüyen oyuncu ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hayranları tarafından büyük bir sevgi gören oyuncu, hayranlarından gelen ilginç teklifi ilk kez açıkladı

Röportaj sırasında İtalyan hayranları tarafından etrafı sarılan Can Yaman, sevenleriyle fotoğraf çekildi. İtalyan hayranları tarafından gösterilen ilgiliden memnun olan Can Yaman, kendisinin Türkiye’yi A Milli Futbol Takımı gibi temsil ettiğini söyledi. Can Yaman, “İtalyanların bu kadar İstanbul’da olduğunu yeni yeni görmeye başlıyorum. Bebek’te bu saatte buraya geliyorlar fotoğraf çektiriyorlar. Bu ilişkiler arasında da çok iyi Yunan-Türk ilişkileri, İtalyan-Türk ilişkileri anlamında güzel bir şey. Milli maç gibi bir şey. Ülkeyi temsil ediyor gibi bakılırsa çok güzel bir şey” dedi.

Türk yapımı dizilerin yurtdışında Hollywood yapımlarıyla yarıştığını söyleyen oyuncu, “Hollywood’dan sonra Türkiye ilk sırada geliyor. Bu anlamda bizim Türk dizilerinin pazarı çok gelişmiş” ifadelerini kullandı.

CANNES'DA İLK KEZ

16 Ekim’de Cannes’da ilk kez kendi adına verilecek bir davete ‘Erkenci Kuş’ dizisi ekibi ile katılacağını söyleyen Can Yaman, “İtalya’ya gideceğim. Bir televizyon programına katılacağım ve fotoğraf çekimi yapacağız sonrasında 16 Ekim’de Cannes’e gideceğim davetliyim Erkenci Kuş ekibi olarak gideceğiz. Adıma bir davet veriliyor. İlk defa orada bir binada dizi afişi değil de benim afişim yer alacakmış” dedi.

Yakışıklı oyuncu Can Yaman, aksiyon tarzı dizilerde rol almaması ile ilgili, “İnsanlar neden aksiyon dizisi yapmıyorsun diye soruyorlar onların yurtdışında bir karşılığı yok izlenmiyor. Yurtdışında romantik komedi aşk gibi iş yaptığı için o tarz işlere ağırlık veriyoruz” şeklinde konuştu.

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN GÜN SAYIYOR

Vatani görevini bedelli olarak 21 gün yapacak olan Can Yaman, geçtiğimiz günlerde yapımcı Birol Güven ile film için buluştuklarını çekimlerin zamanının askerlik dönemine uğramazsa rol alacağını söyledi. “Birol bey ile bir film için buluştuk. Senaryo daha hala yazılıyor. Olgunlaşırsa askere gideceğim takvimim uyarsa” dedi.

Muhabirlerin askerlik görevi için uzun saçları ve sakalını keseceğini hatırlaması üzerine Can Yaman, “Ben saça veya sakala herhangi bir imaja bağlı değilim. İnsanlar kişisel tercihim ben böyle seviyormuşum gibi yorumluyor. Bu karakterle alakalı yarın öbür gün saçsız sakalsız olur öyle bir imaj ile çıkabilirim” şeklinde konuştu.

GELMİŞ GEÇMİŞ EN UYUMLU ÇİFTİZ

‘Erkenci Kuş’ dizisindeki partneri Demet Özdemir ile çok başarılı olduklarını söyleyen Can Yaman, iddialı açıklamalarda bulundu. Oyuncu, “Ben hep şunun iddiasındayım Demet ile ben bana göre gelmiş geçmiş en başarılı en uyumlu çiftlerden biriyiz” dedi.

İTALYAN HAYRANLARINDAN CAN YAMAN’A İLGİNÇ TEKLİF

Muhabirlerin, “Hayranlarınız tarafından evlilik teklifi alıyor musunuz?” sorusuna Can Yaman, “Ciddi ciddi almıyorum ama geçen hayranlar Atina’da 'Married' diye bağırıyordu” dedi.

Burak Özçivit, 80 Arap kadın hayranı ile Dubai’de buluşarak yemek yemişti. Muhabirler Can Yaman’a, "Teklif gelirse siz de yer misiniz?" diye sordu. Can Yaman, “Bana da geliyor öyle teklifler ama bunlar enterasan hikayeler nasıl güveneceksin, nasıl buluşacaksın benim aklımın ermediği konular. Menajerlerim profesyonel olarak bunları bana getirirlerse nedenleri mantığıma yatarsa olabilir” diyerek Özçivit'e göndermede bulundu.

Yaman, yaklaşık 50 İtalyan hayranı tarafından Bebek’te bir mekanda yemek yemesi için teklif aldığını söyledi. Ünlü oyuncu, “Geçenlerde bir teklif geldi menajerime... ‘Bebek’te bir kafede 50 kişilik İtalyan fan grubuyla Can Yaman yemek yer mi?’ diye mail geldi. Bunu yapabilirsiniz de yapmaya bilirsiniz de” dedi.

‘En sevilen oyuncu’ ödülünü almak için gittiği Yunanistan’da yaptığı el hareketi sorulan Can Yaman, “Benim dizide de çok sık yaptığım bir hareket. O sırada 50 kare çekilmiş... Arkada Yunanistan bayrağı varmış şansa... Çok sıcaktı ve güneş gözlüğüm sürekli kayıyordu” diye devap verdi.

