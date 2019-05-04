Ünlü oyuncu Burcu Binici yaşadığı şoku anlattı! Sarı taksi kabusu!

Bir Bulut Olsam, Düriye'nin Güğümleri ve Sen Anlat Karadeniz gibi dizilerden tanıdığımız Burcu Binici önceki akşam Arnavutköy'de bir davetteydi. Mekanın kapısında gazetecilerle karşılaştığında yüzü solgun görülen Binici 'Nasılsınız' diye sorulunca başına gelenleri anlattı.

'SORUMSUZCA BİR DAVRANIŞ'

Lansman alanına gitmek üzere bindiği taksinin trafik polisi tarafından durdurulduğunu söyleyen Binici, taksicinin 60 promil alkollü çıktığını dile getirdi. Yaşadığı bu olay karşısında şoke olduğunu ifade eden güzel oyuncu, “Şans eseri sağ salim buraya kadar gelmişim. Taksicinin alkollü çıkmasına çok şaşırdım. Canımızı emanet ettiğimiz insanların bu kadar sorumsuz davranması doğru değil” diye konuştu. Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'ın geçen hafta bir taksici tarafından bıçaklandığını da hatırlatan güzel oyuncu 'Denetimler artırılmalı' dedi.

ORHAN BABA'NIN OĞLU BIÇAKLANMIŞTI

Orhan Gencebay'ın oyuncu oğlu Gökhan Gencebay, 26 Nisan'da Beşiktaş’ta bir taksi şoförüyle yol verme yüzünden tartışmış ve bıçaklanmıştı. Kalbinin üç parmak altından bıçak darbesi alan Gökhan Gencebay'ın ailesi büyük korku yaşamış, Sevim Emre “Allah kötüleri ıslah etsin, ellerini vicdanlarına koysunlar. Bir evlat kolay yetişmiyor. Delirdim, Allah kimseye yaşatmasın” şeklinde konuşmuştu.