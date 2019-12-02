Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7416
  • 6,329
  • 271.109
  • 107696
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Ünlü oyuncu Başak Parlak yeni sevgilisiyle yakalandı! Bakın nasıl tepki verdi...

Ünlü oyuncu Başak Parlak yeni sevgilisiyle yakalandı! Bakın nasıl tepki verdi...

Ünlü oyuncu Başak Parlak yeni sevgilisiyle yakalandı! Bakın nasıl tepki verdi...

Oyuncu Başak Parlak önceki gece Nişantaşı sokaklarında sevgilisiyle objektiflere yakalandı.

Art arda patlayan flaşlar karşısında panik olan çiftten oyuncu Başak Parlak, “Arkadaşlar bugünlük bu muhabbet olmasa olur mu? Eve gidiyoruz” dedi. Muhabirlerin ilişkisi hakkındaki sorular karşısında utanan oyuncu, “Galiba susma hakkımı kullanacağım. Başka bir zaman konuşalım çok geç oldu. Arkadaşıma bir şey sormayın daha her şey çok yeni” dedi. 


Demet Özdemir'in yeni dizisinde flaş değişiklik! Projeden ayrıldı
Can Yaman'ın 'Libidosu düşük' sözlerine Selen Soyder'den jet yanıt!
Ahmet Kural'ın kaçış planı tutmadı!
'Bilge adamdan bilge cümleler'
Merve Özbey'in mutlu günü
<p>Muhafazakar kesimin oylarını almak için seçim sürecinde iftarlara katılan, kameralar karşısında Y

‘Antrikot istemem, musakka olsun’ diyen İmamoğlu’ndan kaz etli, kırmızı şaraplı ziyafet

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Telefonlarda SIM kart dönemin sonu!

Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması