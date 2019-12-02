Ünlü oyuncu Başak Parlak yeni sevgilisiyle yakalandı! Bakın nasıl tepki verdi...

Art arda patlayan flaşlar karşısında panik olan çiftten oyuncu Başak Parlak, “Arkadaşlar bugünlük bu muhabbet olmasa olur mu? Eve gidiyoruz” dedi. Muhabirlerin ilişkisi hakkındaki sorular karşısında utanan oyuncu, “Galiba susma hakkımı kullanacağım. Başka bir zaman konuşalım çok geç oldu. Arkadaşıma bir şey sormayın daha her şey çok yeni” dedi.