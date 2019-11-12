Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz sapığı ifşa etti! Ebeveynlere seslendi

Kısa bir süre önce Ege'ye yerleşen ve oyunculuğa ara veren Aslıhan Gürbüz, bir takipçisinden taciz mesajları aldı. Instagram'da tacizde bulunan sapığını ifşa eden Gürbüz, şu sözlerle yaşadığı rahatsızlığı dile getirdi:

'EVLATLARINIZI İYİ YETİŞTİRİN'

"Bu sapığın paylaşamayacağım kadar ağır tacizleri var. Anne babalar evlatlarınızı iyi yetiştirin! Sonra dikkat çekmek için bir kadını taciz ediyorlar."

MAHKEMEYE VERECEK

Öte yandan Gürbüz, "Çok beğeniyorum seni. İlgini çekmek için abuk sabuk şeyler yazdım" diyen sapığını mahkemeye vermeye hazırlanıyor.