Payitaht'tan dünyaca ünlü diziye transfer oldu!

Diriliş Ertuğrul'da 'Antheus' karakteriyle seyirci karşısına çıkan Alper Atak, Payitaht Abdülhamid dizisinde Holo Paşa karakterini canlandırıyor. Başarılı oyuncu tüm dünyada izlenme rekorları kıran Game Of Thrones’un sinema filminde rol alacağını açıkladı. Atak, “Game Of Thrones’un sinema filmi için gelen davet üzerine gittik görüşmelerimizi yaptık.

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Sinema filminde benimle çalışacaklarını söylediler. Tarihin belli olmasını bekliyoruz. Oynayacağım rol belli ama şu anda bunu söylemem doğru olmaz, sözleşme gereği. Yasal olarak onlar kendileri duyuruyorlar. Heyecan vereci tabii ki. Benim için o görüşme süreçleri güzel tercübelerdi. Türk oyuncusunun her zaman kendine güveni, cesaretiyle, yeteneğiyle dünyaya açılmasını hep savundum. William Shakespeare'in önemli bir sözü vardır “Önce hayaller ölür, sonra insanlar” diye, insanlar hayaller kuracak ve hayallerini gerçekleştirmek için gerekli riskleri alarak, gereken cesareti gösterir, ben buna inanıyorum. Biz de bu amaçla çıktık bu yolculuğa" dedi.



Öğretmeni sayesinde olmuş



“Nasıl gelişti bu görüşme ve nasıl bağlantı kuruldu sizinle” sorusuna karşılık “2018 Ocak ayında San Francisco State University Theatre Department Master Acting eğitiminde oyunculuk diploması almıştım. Oradaki bir hocamızın aracılığıyla bağlantı kurulmuştu benimle” diye konuştu.