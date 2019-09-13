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  3. Ünlü oyuncu açıkladı! Bir daha Çocuklar Duymasın'da oynamayacağım

Ünlü oyuncu açıkladı! Bir daha Çocuklar Duymasın'da oynamayacağım

Ünlü oyuncu açıkladı! Bir daha Çocuklar Duymasın'da oynamayacağım

Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı’nın birlikte hazırlayıp sunduklar canlı yayın magazin programı 'Magazin Noteri'nin konuğu ünlü oyuncu Tamer Karadağlı oldu. Tamer Karadağlı 'Çocuklar Duymasın' ile ilgili soruya çarpıcı bir cevap verdi.

Tamer Karadağlı, konuk olduğu 'Magazin Noteri'nde, aralıklar ile olsa da 17 yıl boyunca devam eden Türk dizi efsanelerinden 'Çocuklar Duymasın' macerasının kendisi için bittiğini ve bir daha 'Çocuklar Duymasın'da oynamayacağını açıkladı.

Ünlü aktör beğendiği genç oyuncuların sorulması üzerine, "Bir tek Akın Akınözü’nü biliyorum. Onu da çocukluğundan beri tanırım. Diğerlerini birbirinden ayıramıyorum hepsi birbirine benziyor. Diziler çok uzun, zaten izleyemiyorum." dedi.

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