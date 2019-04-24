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  3. Ünlü oynucu ve manken İpek Tanrıyar nikah masasına oturmaya hazırlanıyor

Ünlü oynucu ve manken İpek Tanrıyar nikah masasına oturmaya hazırlanıyor

Ünlü oynucu ve manken İpek Tanrıyar nikah masasına oturmaya hazırlanıyor

Ünlü oynucu ve manken İpek Tanrıyar, 28 Nisan’da Murat Evler'le nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

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Önceki akşam kına gecesi yapan Tanrıyar, etkinlik alanına beyaz at üzerinde geldi. Daha önce birçok kez ata binmesine rağmen bu kez korku yaşadığını dile getiren ünlü manken, 'Dört nala koşmuşluğum var. Belli bir zaman sonra aksiyonlar beni korkutur hale geldi. Uzaktan ata baktım biraz huysuz görünüyordu korktum. Fakat düğünde ata binmek adettendir. Gelin ata binmiş 'ya nasip' demiş. Biz de ya nasip diyoruz” dedi. Tanrıyar kına yakılırken söylenen 'Yüksek yüksek tepelere' türküsünde gözyaşlarına boğuldu. Güzel oyuncu, 'Şarkı yüreğime dokundu. Böyle zamanlarda insanın hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçiyor' şeklinde duygularını dile getirdi.

(Güneş)

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