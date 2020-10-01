Ünlü müzisyen Arif Akpınar hayatını kaybetti

Geçen hafta rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan sanatçı Arif Akpınar’ın beyninde tümör tespit edilmişti.

“GENÇ YAŞTA BİZİ BIRAKIP GİTTİ”

Twitter hesabından acı haberi duyuran yapımcı Bülent Seyhan, “Arif Akpınar çok sevdiğim sevgili sanatçım bu genç yaşta bizi bırakıp gittin, ışıklar yoldaşın olsun” dedi.

‘Kilit’ şarkısıyla ünlenen Arif Akpınar’ın cenazesi cuma günü Mersin Silifke’de toprağa verilecek.