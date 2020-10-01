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01 Ekim 2020 Perşembe 11:05 | Son Güncelleme:

Ünlü müzisyen Arif Akpınar hayatını kaybetti

Ünlü müzisyen Arif Akpınar hayatını kaybetti

36 yaşındaki şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti. MÜYAP Başkanı ve Seyhan Müzik'in sahibi Bülent Seyhan acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Geçen hafta rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan sanatçı Arif Akpınar’ın beyninde tümör tespit edilmişti.

“GENÇ YAŞTA BİZİ BIRAKIP GİTTİ”

Twitter hesabından acı haberi duyuran yapımcı Bülent Seyhan, “Arif Akpınar çok sevdiğim sevgili sanatçım bu genç yaşta bizi bırakıp gittin, ışıklar yoldaşın olsun” dedi.

‘Kilit’ şarkısıyla ünlenen Arif Akpınar’ın cenazesi cuma günü Mersin Silifke’de toprağa verilecek.

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