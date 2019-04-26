Ünlü model Bar Refaeli Türkiye'ye geliyor! Bar Refaeli'nin ilk isteği bu oldu!
12 Haziran'da Türkiye'ye gelmeye hazırlanan İsrail asıllı Bar Refaeli'ye koruma kalkanı. Dosso Dossi Fashion Show kapsamında Antalya'da podyuma çıkacak olacan ünlü top model, güvenliğini her şeyden önce tuttu. Model Türkiye'de kalacağı zaman zarfı içerisinde kendisine 4 güvenlik görevlisinin eşlik etmesini istedi.
Daha önce de geldiği Türkiye'ye hayran kalan Refaeli defile sonrası ülkesine hemen dönmeyecek. Ünlü model 3 gün daha Antalya'da kalarak şehrin tarihi yerlerini bir rehber eşliğinde gezecek. Dosso Dossi Holding CEO'su Hikmet Eraslan büyük bir moda şovuna imza atacaklarını söyledi