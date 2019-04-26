Ünlü model Bar Refaeli Türkiye'ye geliyor! Bar Refaeli'nin ilk isteği bu oldu!

Daha önce de geldiği Türkiye'ye hayran kalan Refaeli defile sonrası ülkesine hemen dönmeyecek. Ünlü model 3 gün daha Antalya'da kalarak şehrin tarihi yerlerini bir rehber eşliğinde gezecek. Dosso Dossi Holding CEO'su Hikmet Eraslan büyük bir moda şovuna imza atacaklarını söyledi



