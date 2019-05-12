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  3. Ünlü model anneler gününde annesini toprağa verdi

Ünlü model anneler gününde annesini toprağa verdi

Ünlü model anneler gününde annesini toprağa verdi

Deniz Akkaya'nın annesi, Deniz Nakliyat eski Genel Müdürü Muzaffer Akkaya'nın eşi Dinemis Akkaya bugün toprağa verildi.

Dinemiş Akkaya’nın cenazesi bugün Karacaahmet Şakirin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakip Etiler Ulus Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Güzel Çerkez kızı

Akkaya, sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını paylaşıp altına " Bugün Anneler Günü...Güzel annem bir ramazan günü,bir anneler gününde aramızdan ayrılmayı seçti...Güzel gözlerin,kitapların bana miras;torunun ise emanet güzel Çerkez kızı..." notunu düştü.

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