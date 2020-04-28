Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolcuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

RECEP ASLAN



İki yıl önce beyin kanseri teşhisi konan ve altı ay arayla iki operasyon geçiren 64 yaşındaki Nur Yerlitaş, son yolculuğuna uğurlandı. Fulya’daki evinde hayatını kaybeden Yerlitaş için koronavirüs salgını nedeniyle cenaze töreni düzenlenmedi. Modacının Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirilen cenazesini görmek için yakın dostları Sibel Can, Hülya Avşar, Gülben Ergen, Polat Yağcı, Ozan Çelik ve Işıl Reçber, gasilhaneye geldi. Gelenler koronavirüs tedbiri amacıyla yaklaşık 1 metre aralıklarla durup, maske taktı. Yerlitaş’ın naaşı cenaze aracına bindirilirken kuzeni Kadriye Tura gözyaşlarına boğuldu. Yerlitaş, vasiyeti üzerine 7 yıl önce vefat eden annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına Ulus Mezarlığı’na defnedildi.

Yerlitaş’ın kuzeni Kadriye Tuna gözyaşlarına boğuldu