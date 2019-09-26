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  3. Ünlü manken Elif Ece Uzun: 'İlk kez açıklıyorum, evleniyorum'

Ünlü manken Elif Ece Uzun: 'İlk kez açıklıyorum, evleniyorum'

Ünlü manken Elif Ece Uzun: 'İlk kez açıklıyorum, evleniyorum'

Manken Elif Ece Uzun, iş adamı sevgilisi Mehmet Tuş'la önceki gün Florya'da objektiflere takıldı.

İlk kez el ele görüntülenen çift, bir de müjdeli haber verdi. 'İlişkiniz nasıl gidiyor, evlilik düşünüyor musunuz?' soruları üzerine Uzun, ''Hayatta aradığım aşkı da mutluluğu da onda buldum. Bunu ilk kez burada açıklıyorum sanırım. Ekim ayında evleniyoruz. Yaz başında aile arasında nişanımız olmuştu. Hazırlıklarımız da bitmek üzere. Yeni evimiz için birkaç eksik vardı onları tamamlamaya geldik şimdi de'' dedi.

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