Ünlü isimlerin ev konserlerinde rakamlar konuşuyor... Dijitalde seyirci yarışı!

Yeni tip korona virüs dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde konserleri iptal olan sanat dünyasının ünlü isimleri evlerinden canlı konserler düzenleyerek rakiplerine ‘hodri meydan’ dedi. Konser alanlarını hınca hınç dolduran yıldızlar, sosyal medya üzerinden verdikleri ev konserleriyle de bir nevi rekabeti dijitale taşıdı. Konser yarışının galibi 700 bin izlenmeyle Haluk Levent oldu.

İKİNCİ SILA- YALIN DÜETİ



Haluk Levent’in ardından Sıla ve Yalın‘ın birlikte düzenledikleri konser takip etti. İkilinin moral düetini 462 bin kişi izledi. Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt’un DJ kabininin başına geçtiği konser ise 450 bin dinleyiciye ulaştı.

Gökhan Türkmen’in 8 saatlik rekora koşan konserini 200 bin seveni izledi. Göksel’in evinden 45 dakika süren online performansını ise 4 bin kişi canlı olarak takip etti.