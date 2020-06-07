Ünlü isimlerden Bodrum'daki bin liralık şezlong ücretlerine tepki

Geçmiş dönemlerde de yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen Türkbükü’nde bu yıl fiyatların ikiye katlanması tartışmalar yol açtı. İrem Derici, Yasemin Özilhan ve Damla Colbay, ünlü tatil beldesindeki fiyatları yüksek bulan isimler oldu. Damla Colbay “Asla bu parayı vermem. Sakin, gidilmesi gereken güzel koylar var. Ben de oralara giderim” derken Yasemin Özilhan, “Fiyatlar pahalı ama işletmecileri de anlıyorum” açıklamasını yaptı. İrem Derici de “Terasımda leğenle otururum. Kendi evimde ferahlarım” dedi.