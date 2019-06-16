Ünlü isimlerden babalar günü paylaşımları

İşte ünlü isimlerin babalar günü ile ilgili mesajlarından bazıları;

BUSE VAROL

"Daha 4 ayda ne kadar mükemmel bir baba olduğunu gösterdin sevgilim. Burak dünyanın en şanslı bebeği. İlk babalar günün kutlu olsun, seni çok seviyoruz..."

ÖZLEM ŞAHİN

"Evimizin yıkılmaz direği, kocaman sevgi dolu kalbi olan babası; seni seviyoruz. Babalar Günün kutlu olsun. İki kızın da çok şanslı senin gibi bir babaya sahip oldukları için."

MUSTAFA SANDAL

"Yaman'ımı, Yavuz'umu ilk gördüğüm ve kucağıma aldığım an, hayatımın en kıymetli anlarıydı. Benim için o anlar ebediyetti, ucu bucağı olmayan aşk okyanusunun merkezinde durmaktı... Böyle hisseden tüm babaların bu güzel günü kutlu olsun. Bizler baba olarak ne kadar yürekten kılavuz olabilirsek, çocuklarımız bu dünyada sevginin bayrağını taşır ve dalgalandırır. Unutmayın; önce aşk içindi, gerisi detay olur..."