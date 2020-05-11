Ünlü isimlerden 'Anneler Günü' paylaşımları! Benim annem, güzel annem...

KARAN İLE KUTLAMA



Güzel oyuncu Fahriye Evcen, ‘Anneler Günü’nü 1 yaşındaki oğlu Karan Özçivit ile beraber kutladı. Oyuncu, oğluyla birlikte çekilmiş karesini ‘aşkım’ notuyla takipçilerine paylaştı.

YÜZÜNÜ GÖSTERDİ



Hazal Kaya, Anneler Günü’nde oğlu Fikret Ali’nin yüzünü ilk kez gösterdi. Oyuncu, “Bugün kutladığım ilk Anneler Günü” dedi.

KALBİM



Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer, annesinin ‘Anneler Günü’nü çocukluk fotoğrafına kalp emajosi kullanarak kutladı.

BU MİNİK KİM Mİ?



Bu minik kim mi? Benim varoluş sebebim o. En kıymetlim. annem. En başta onun daha sonra başımızın tacı tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum.

ELLERİNİ ÖZLEDİM



Kanlıca’dayım, evin rıhtımında. Sen yoksun. Anne kokan çiçekler var etrafımda. Sen gidince gökyüzünü bana kapattılar anne, çolpan yıldızına ulaşamıyorum. Ellerini özledim.

EFSANE FOTOĞRAF



Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın, annesi Halise Cüreklibatır ile birlikte çekilmiş siyah- beyaz fotoğrafını paylaştı. Oyuncu tüm annelerin ‘Anneler Günü’nü kutladı.

BURUK BİR GÜN



Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray, yıllar önce annesi Meliha Sav Çevik ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşarak ‘Anneler Günü’nü buruk kutladı.

SEN YOKSUN Kİ



Bugün ‘Anneler Günü’ anneciğim... Ama sen yoksun ki artık yanımda.

İÇİMDE BİR YANGIN HÂLÂ



41 mum yanarmış canınızdan bir can gittiğinde. Her gün biri sönermiş mumların. Annem, sevgili yarim 21 yıl önce yakıp gitti o mumları. O tek mum var ya içimde bir yangın hâlâ..

NUR İÇİNDE YAT ANNEM



MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, ‘Anneler Günü’nde annesiyle olan fotoğrafını paylaşıp ‘Nur içinde yat annem’ mesajını yazdı.