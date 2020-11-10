Ünlü isimlerden 10 Kasım paylaşımları... 'Bu özlem hiç bitmeyecek'
Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde Türkiye'de hayat bir dakikalığına durdu. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından fotoğraflar ve mesajlar yayınladı.
DEMET AKBAĞ
Hiç bitmeyecek sonsuz sevgi ve saygıyla... Ruhun şad olsun Atam, izindeyiz.
GÜLŞEN
10 Kasım... Sevdamız, hasretimiz, inancımız bitmez bizim. Sonsuzluğumuzsun. Saygı ve minnetle.
HADİSE
Seni asla unutmayacağız. Sevgi, saygı ve tarifi olmayan bir özlemle anıyorum.
HÜLYA KOÇYİĞİT
Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 82. yılında derin bir özlem, sevgi ve saygıyla anıyorum. Atam sana minnettarız.
TÜRKAN ŞORAY
Sevgili Ata’m herzaman kalbimizdesin. Seni hasret saygı ve minnetle anıyorum.
TARKAN
10 Kasım 1938... Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve sevgiyle anıyoruz.
ATA DEMİRER
Zarafetin yeter paşam. Yüreğimizde yaşıyor.
JESSICA ANITKABİR’DE
‘Maria ile Mustafa'da başrol oynayan Brezilyalı Jessica May, 10 Kasım sebebiyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Ankara'ya her geldiğinde Anıtkabir’e uğradığını söyleyen May, “Ben Atatürk’ü Türkiye’ye geldikten sonra tanıdım; öğrendikçe de daha çok sevdim. Onun fotoğraflarına bakmak bana çok güzel bir enerji veriyor" dedi.