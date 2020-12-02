Ünlü Instagram fenomeni Alexis Sharkey'in ölümünün arkasındaki sır perdesi!

ABD’li Instagram fenomeni Alexis Sharkey ölümü ile arkasında sır perdesi bıraktı. Geçtiğimiz günlerde kaybolan ABD'li Instagram fenomeni Alexis Sharkey, Teksas'ta ölü bulundu. 24 saatlik aramanın ardından otoyol kenarında cansız bedenine ulaşılan Sharkey’in vücudunda görünür bir yaralanma belirtisi olmadığı ortaya çıktı.



Sharkey'nin annesi Stacy Robinault kızının ölümü ile ilgili olarak: "Mike ve ben, son derece üzülerek hepinize bildirmek isteriz ki Lexi'nin cesedi bulundu. Ailemize gösterdiğiniz sevgi ve sarf ettiğiniz nazik sözleriniz için size ne nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz! Lütfen ailemizin ve dünyanın bu acı kaybının yasını tutmamız için bize bu zamanı tanıyın! Seni özleyeceğiz, canım!" ifadelerine yer verdi.

Acılı anne Robinault, "Kızım intihar edecek bir kişi değildi. Annelik içgüdüme inanıyorum ve onun öldürüldüğüne inanıyorum" ifadelerini kullandı. Robinault ayrıca, kızının kaybolmadan kısa bir süre önce 'tartıştığını' söylemişti, ancak kiminle tartıştığını belirtmedi." dedi.

Sharkey'nin eşi de Instagram'da, destekler için teşekkür ederken, eşinin kaybolmasıyla ilgili olumsuz yorumlarda bulunanlara tepki gösterdi.

Tom Sharkey "Eşime ne olduğunu öğrenmek için polise her türlü yardımı ettim ve telefon görüşmeleri yaptım" diye konuştu. 26 yaşındaki fenomen, son gönderisinde Meksika'nın Tulum kentine taşınma isteğini vurgulayan bir paylaşımda bulunmuştu.

Ünlü fenomenin arkadaşı, ABC13'e yaptığı açıklamada Alexis'in ölümünden önceki haftalarda, Alexis Sharkey'nin hayatı için endişe ettiğini ve çok korktuğunu söyledi.

Polis yetkilileri de influencer Alexis Sharkey'nin ölümünün doğal nedenlerle olduğuna inanmıyor. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi sonucunun çıkması bekleniyor.