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  3. Vedat Milor'un 'Balığa limon sıkılır mı?' anketi sonuçlandı

Vedat Milor'un 'Balığa limon sıkılır mı?' anketi sonuçlandı

Vedat Milor'un 'Balığa limon sıkılır mı"' anketi sonuçlandı

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor'un dün sosyal medya hesabında yayınladığı "Balığa limon sıkılır mı, sıkılmaz mı?" anketi bugün sonuçlandı. Katılımcıların yüzde 69'u "Evet, sıkılır" yanıtını verdi.

Vedat Milor, dün kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda takipçilerine "Geçen seneki menemen anketinden sonra en çok sorduğunuz soruları özellikle takip ettim. Biri bariz biçimde öne çıktı. Herkesin rahatlıkla fikir sahibi olabileceği bir soru: Balığa limon sıkılır mı?" sorusunu yöneltti.

24 saat süre tanınan ankete 458 bin 674 sosyal medya kullanıcısı katıldı. 

?'LİMON SIKILIR' DİYENLER KAZANDI

Katılımcıların yüzde 69'u "Balığa limon sıkılır mı, sıkılmaz mı?" sorusuna "Evet, sıkılır" yanıtını verdi. "Hayır, sıkılmaz" diyenlerin oranı ise yüzde 31'de kaldı.

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