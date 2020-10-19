19 Ekim 2020 Pazartesi 17:36 | Son Güncelleme:
Ünlü gurme Vedat Milor'dan gençlik paylaşımı
Fenomen gurme Vedat Milor takipçilerini geçmişe götürdü. Milor'un son paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Ünlü gurme Vedat Milor, 1988 yılında çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından bu notla paylaştı: "Linda ile birlikteliğimizin ilk yılları. Hayır, saçlarımın uzunluğu rock tutkusundan değildi. O zamanlar Amerika’daki berberlere güvenmediğim için saçlarımı kestirmek için Türkiye seyahatlerini bekliyordum. Salgın nedeniyle saçlarım şu anda aynı uzunlukta.." Milor'un gençlik fotoğraflarına yorum yağdı.