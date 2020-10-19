Ünlü gurme Vedat Milor'dan gençlik paylaşımı

Ünlü gurme Vedat Milor, 1988 yılında çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından bu notla paylaştı: "Linda ile birlikteliğimizin ilk yılları. Hayır, saçlarımın uzunluğu rock tutkusundan değildi. O zamanlar Amerika’daki berberlere güvenmediğim için saçlarımı kestirmek için Türkiye seyahatlerini bekliyordum. Salgın nedeniyle saçlarım şu anda aynı uzunlukta.." Milor'un gençlik fotoğraflarına yorum yağdı.