Ünlü futbolcu Neymar, La Casa de Papel'e transfer oldu

Dünyanın en çok kazanan futbolcularından olan Neymar, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile hayranlarını heyecanlandırdı. Videoda La Casa de Papel'in meşhur Dali maskesi ve kırmızı kostümü ile görülen Neymar, paylaşımına "Hayalimi gerçekleştirerek en sevdiğim dizide rol aldım. Sizi João ile tanıştırayım. Teşekkürler La Casa de Papel" notunu düştü.

"ÇETEYE HOŞGELDİN"

Dizinin resmi Twitter hesabı da Neymar'a "Çeteye hoş geldin" yanıtını vererek haberi doğruladı. Neymar'ın dizinin yayında olan 3. sezonun, 6. ve 8. bölümlerinde bir karakteri canlandırdığı belirtildi. Ancak Neymar'ın tecavüz soruşturmasını üzerine sahneleri kesildi. Neymar'ın tecavüz soruşturmasında dava düşünce de Netflix, kesilen bölümleri yeniden yayınlama kararı aldı. Yıldız futbolcunun yeni sezonda olup olamayacağı ise henüz netleşmedi.