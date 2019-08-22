Ünlü fenomenin 'Reynmen' markasını kullanması yasaklandı!

'Derdim Olsun' ve 'Ela' şarkılarıyla son dönemde gündemden düşmeyen Reynmen büyük bir şok yaşadı. 2. Sayfa'nın haberine göre, "Reynmen" ismi 12 Kasım 2018 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru sonucunda Ömer Duvaklı isimli kişi tarafından tescillendi. Bu markanın kullanım hakkı sadece Ömer Duvaklı'ya verildi.

İTİRAZI REDDEDİLDİ

Bunun üzerine Reynmen, karara itiraz etti ancak reddedildi. Yapacak bir şeyi kalmayan fenomen, bu sefer de B planını devreye soktu ve 29 Aralık 2018'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yaparak "R Reynmen" markasını tescil etti.